Выпуск обуви в России в 2020 году упал на 14,5%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Производство обуви в РФ в 2020 году упало на 14,5% по сравнению с 2019 годом, трикотажа - на 4,7%, говорится в материалах Росстата.

Всего по итогам прошлого года было произведено 93,1 млн пар обуви и 143 млн штук трикотажных изделий.

Производство одежды в 2020 году выросло на 0,6%. При этом в декабре 2020 года производство одежды увеличилось на 9,5% к аналогичному периоду 2019 года и на 4% к ноябрю 2020 года.

Производство текстильных изделий по итогам 2020 года выросло на 8,9%. В декабре 2020 года производство текстиля увеличилось на 14,3% к аналогичному периоду 2019 года и на 4% к ноябрю 2020 года.

Производство кожи и изделий из кожи в 2020 году упало на 12,4%. В декабре 2020 года выпуск подобных изделий упало на 1,6% к декабрю 2019 года, но выросло на 6,2% к ноябрю 2020 года. Чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из натуральной кожи в прошлом году было произведено на 3,4 млрд рублей, что на 15,4% меньше, чем в 2019 году.