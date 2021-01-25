Доходы бюджета Петербурга в 2020 году в условиях пандемии увеличились на 5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Доходы бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2020 года увеличились на 5%, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщил на "Радио России" в понедельник губернатор города Александр Беглов.

"Мы своевременно ввели три пакета поддержки экономики, снизили налоговую нагрузку на предпринимателей. Включили дополнительные программы развития промышленности, кредитования предприятий, содействия занятости. Мы сумели увеличить доходы города почти на 5%", - сказал Беглов. По его данным, поступления в бюджет превысили 670 млрд рублей.

Беглов отметил, что рейтинговые агентства России назвали Петербург одним из лучших регионов по антикризисным действиям в условиях эпидемии.

Губернатор также привел данные, что финансирование здравоохранения в Петербурге было увеличено на 50 млрд рублей.

"Строгая бюджетная дисциплина позволила нам создать в Петербурге прочную материальную базу для борьбы с пандемией COVID-19. Город увеличил финансирование здравоохранения на 50 млрд рублей. Из них 15 млрд рублей были израсходованы на строительство или дополнительное оснащение койко-мест для больных COVID и пневмонией", - сообщил он.