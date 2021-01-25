США вновь заблокировали в ВТО решение по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 25 января. /ТАСС/. США, несмотря на смену администрации после президентских выборов, вновь заблокировали во Всемирной торговой организации (ВТО) решение вопроса о замещении вакансий в Апелляционном органе, которое необходимо для возобновления его работы. На состоявшемся в понедельник в Женеве заседании Органа по разрешению споров (ОРС) американская делегация, как и при прежнем президенте Дональде Трампе, отказалась поддержать призыв 121 страны о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест, сообщил журналистам торговый представитель на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты продолжили блокировать предложение 121 члена ВТО, призывающего начать отборочный процесс для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - отметил он.

Делегация Мексики, выступившая от имени этой группы, вновь внесла на заседании ОРС предложение о "начале отборочного процесса для заполнения вакансий". Она обратила внимание на широкую поддержку этой инициативы в ВТО, а также на необходимость разблокирования проблемы, которая "серьезно затрагивает всю систему разрешения споров". Около 20 делегаций, принявших участие в дискуссии, "подчеркивали важное значение скорейшего разрешения тупиковой ситуации" и восстановления "функционирующего Апелляционного органа". При этом ряд делегаций отметили, что действия США "подрывают права всех членов ВТО и что поиск решения является наивысшим приоритетом".

Делегация США, однако, заявила на заседании ОРС, что она не готова поддержать предложение о начале отборочного процесса. При этом американские представители в качестве аргумента сослались на тот факт, что инаугурация президента Джозефа Байдена состоялась совсем недавно (20 января), и сейчас в стране осуществляется переход дел к новой администрации. При прежнем президенте Трампе делегация Соединенных Штатов неоднократно заявляла в ВТО, что системные озабоченности Вашингтона насчет Апелляционного органа остаются без ответа. США упрекали эту инстанцию в частности в том, что она не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года, поскольку истек срок полномочий у большинства арбитров. Последний из них покинул свой пост в ноябре 2020 года. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров. Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора кандидатов на освободившиеся вакансии была предпринята в ВТО 18 декабря прошлого года, а до этого они предпринимались 26 октября, 28 сентября, 28 августа, 29 июля, 29 июня, 5 марта и 27 января.