"Газпром" продал на торгах "Пик отель" в Красной поляне за 1,1 млрд руб.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Газпром" 25 января продал крупный непрофильный актив - гостиничный комплекс "Пик Отель" в Красной Поляне - за 1,131 млрд рублей (с учетом) НДС, что вдвое выше начальной цены (603,6 млн рублей), говорится в сообщении холдинга.

Имя покупателя не разглашается. Участие в торгах принимали 10 претендентов.

Впервые "Газпром" выставил этот объект на продажу в 2017 году с начальной ценой около 1 млрд рублей.

Тогда описании комплекса значились два земельных участка обшей площадью 4,65 га, находящихся в долгосрочной аренде - до 1 января 2047 года. Также он включал теннисный корт, сауну, детский клуб, конференц-зал на 300 мест, фитнес-центр, бассейн, собственные цеха для приготовления пищи и другие инфраструктурные объекты. Суммарная площадь гостиничных номеров превышала 11,4 тыс. кв. м (гостиничные корпуса, шале и виллы).