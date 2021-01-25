В ООН заявили о сокращении мировой экономики в 2020 году на 4,3%

ООН, 25 января. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики оказались в два с половиной раза хуже, чем от кризиса 2009 года. Об этом говорится в представленном в понедельник в штаб-квартире ООН докладе "Мировое экономическое положение и перспективы".

"В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года, - отмечается в документе. - Ожидаемое в 2021 году скромное восстановление на 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года".

"Глубина и тяжесть нынешнего беспрецедентного кризиса предвещают медленное и болезненное восстановление", - сказал на пресс-конференции главный экономист ООН, помощник генсека по вопросам экономического развития Эллиотт Харрис.

Он выразил мнение, что по мере вступления в долгосрочную фазу восстановления странам необходимо "начать наращивать долгосрочные инвестиции, которые проложат путь к более устойчивому к потрясениям восстановлению".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 99,2 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения, выздоровели 3 150 763 человека, умерли 69 918.