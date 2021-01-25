Власти Москвы назвали самые востребованные вакансии в столице

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты по кибербезопасности, финансисты и промышленные альпинисты наиболее востребованы в столице. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале экономического комплекса Москвы.

"Самыми востребованными на рынке труда Москвы являются специалисты по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных и кибербезопасности, установили эксперты аналитического центра. Также в Москве открыто множество вакансий врачей общей практики и экспертов в области финансов и страхования", - говорится в публикации.

В городе существует запрос на мастеров различного профиля: промышленных альпинистов, каменщиков, диспетчеров, технологов. Эти специальности входят в топ-10 самых востребованных в Москве.

"Наибольшее количество рабочих мест в экономике Москвы сосредоточено в торговле (19%), деловых услугах (16%), финансовой деятельности (9%), обрабатывающих производствах (8%), транспортном комплексе (7%). Самый высокий спрос на рынке труда зафиксирован в строительной сфере: на 20 тыс. вакансий приходится только 5,6 тыс. соискателей", - заключается в сообщении.