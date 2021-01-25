Российсие биржевые индексы завершили основную сессию разнонаправленно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник предпринял попытку восстановления на негативном внешнем фоне. Так, к закрытию дневной сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,43%, до 3397,48 пункта, индекс РТС снизился на 0,44%, до 1412,02 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:50 мск вырос на 0,28%, до 75,58 руб., евро - на 0,09%, до 91,71 руб.

Поводом к продажам выступала ситуация на западных площадках, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P 500 снизились на 1,3% и 1,1% соответственно. При этом на рынке энергоносителей наметилась консолидация, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent удержал позиции в районе $55,5 за баррель.

"Общий рыночный сентимент к началу недели несколько улучшился - несмотря на то, что число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире приблизилось к круглой отметке 100 млн, темпы заражения снижаются. Покупки на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона поддержали сообщения о снятии части социально-экономических ограничений в Гонконге, а также данные ООН о том, что в 2020 году прямые иностранные инвестиции в экономику КНР на 20% превысили вложения в активы США", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Вместе с тем, европейская статистика указывает на сложности экономического восстановления. Январский индекс делового климата IFO Германии вышел хуже ожиданий, добавил эксперт.

Лидерами роста в понедельник стали бумаги "Фосагро" (+4,40%), АФК "Система" (+3,63%), а также ПИК (+3,41%), ЛСР (+1,35%) и расписки "Ленты" (+0,90%), которые подросли на фоне опубликованных операционных результатов.

"Акции "Фосагро" в понедельник росли без видимых фундаментальных причин и вновь обновили исторический максимум. Не исключено, что бумаги будут пытаться продолжить восходящую динамику даже в случае коррекции всего рынка.", - добавила аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

Значительно снижались сегодня бумаги "Алросы" (-2,85%), ММК (-1,76%) и "Селигдара" (-1,58%).

Прогноз на 26 января

Завтра настроения участников торгов могут остаться неустойчивыми, инвесторы продолжат следить за геополитической повесткой и финансовыми результатами компаний на рынке США в рамках сезона отчетности, считают эксперты.

"МВФ опубликует обновленные прогнозы развития мировой экономики. Пересмотр к более скромным прогнозным показателям может охладить риск-аппетиты", - добавил Бахтин. Из статистики дня эксперт также выделил январский индекс доверия потребителей США от Conference Board.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3360-3430 пунктов, курс рубля к доллару - 74,4-75,9 руб. В "Фридом Финанс" ожидают 3350-3450 пунктов по индексу Мосбиржи, а также 74,55-76,9 руб. и 90,4-93,25 руб. соответственно.