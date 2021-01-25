Мантуров проведет совещание с представителями металлургических компаний

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду проведет совещание с представителями металлургических компаний, сообщил ТАСС источник в одной из компаний.

Другой источник, близкий к Минпромторгу, подтвердил эту информацию.

Предполагается, что в министерстве будет обсуждаться рост внутренних цен на сталь.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной, сообщал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В то же время ассоциация "Русская сталь" обращала внимание на то, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения. То есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально. Введение вывозных пошлин приведет к снижению поступлений в федеральный бюджет, предупреждали металлурги. При Минпромторге РФ была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Было предложено, в частности, перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Позднее участники совещания представителей Минпромторга с металлургами отметили, что цены на российскую металлопродукцию начали уменьшаться вслед за снижением цен на мировом рынке.