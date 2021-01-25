АСВ в 2020 году выплатило 22 млрд руб. страхового возмещения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по страховым случаям 2020 года выплатило вкладчикам 19,6 млрд руб. возмещения. Кроме того, по ранее наступившим страховым случаям в течение года было выплачено 2,5 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

За 2019 год возмещение на общую сумму 59,5 млрд руб. получили 129,6 тыс. вкладчиков 270 банков.

В 2020 году страховые случаи наступили в отношении 18 банков на общую сумму 20,5 млрд руб. В 2019 году - 24 страховых случая с общим объемом страховой ответственности агентства в 56,7 млрд руб.

По страховым случаям, предусматривающим повышенную сумму выплаты до 10 млн рублей (обычно страхуется только 1,4 млн руб.) четыре физических лица получили выплаты на общую сумму 8,4 млн руб.

Повышенное возмещение выплачивается, если на их счетах оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда. В этих случаях граждане могут рассчитывать на повышенное возмещение, если у банка была отозвана лицензия или введен мораторий на выплаты по вкладам в течение трех месяцев с момента поступления средств на счет.