В Минэкономразвития назвали основной фактор, повлиявший на спад промпроизводства

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Основное влияние на снижение промышленного производства в РФ в 2020 году оказала добыча полезных ископаемых, оно составило 2,7 процентных пункта из 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Январь 2021 года".

"Основной вклад в снижение промышленного производства по итогам 2020 года внесла добыча полезных ископаемых (-7,0%, вклад в динамику промышленного производства в целом -2,7 п. п. из -2,9%), в первую очередь - за счет сокращения добычи нефти в условиях действия соглашения ОПЕК+ (-8,7% в натуральном выражении)", - говорится в сообщении.

Ранее Росстат сообщил, что промышленное производство в РФ по итогам 2020 года снизилось на 2,9% по сравнению с 2019 годом. В целом за 2020 год показатели промышленного производства оказались лучше прогнозов Минэкономразвития (ожидалось -4,1% по итогам 2020 года).

В Минэкономразвития отмечают, что обрабатывающая промышленность по итогам 2020 года показала умеренный рост, при этом в IV квартале выпуск обрабатывающих отраслей на 1,1% год к году превысил уровни 2019 года (после снижения на 0,1% в III и 5,2% во II кварталах), а в декабре был зафиксирован самый высокий с марта рост на 4,4% год к году.

В Минэкономразвития подчеркивают, что в 2020 году драйверами роста, как и в предыдущие годы, оставались химический комплекс (+8,8%, в том числе фармацевтика +23,0%) и пищевая отрасль (+3,1%). Кроме того, положительную динамику продемонстрировала легкая промышленность (+1,1% по итогам года) и деревообработка (+0,5%).

"Вместе с тем в условиях снижения инвестиционной активности и внешнего спроса отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности внесли машиностроительный и металлургический комплексы. Снижение объемов перевозок и, как следствие, спроса на моторные топлива в условиях действия карантинных ограничений в России и в мире обусловили отрицательные показатели нефтепереработки", - указывают в министерстве.