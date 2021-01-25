Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Белоруссии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин 26 января в Москве проведет переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Главы правительств обсудят вопросы противодействия коронавирусной инфекции, а также обменяются мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Премьер-министры двух государств поддерживают регулярные контакты. Только в декабре они трижды говорили по телефону. Среди тем их бесед были вопрос противодействия коронавирусной инфекции, тема торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов, углубление интеграции в Союзном государстве. Также они обсуждали перспективы наращивания российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, расширение взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

В ноябре Мишустин и Головченко созванивались дважды, обсуждали проекты России и Белоруссии в энергетике, промышленности, транспортной сфере и других отраслях.

Предыдущая личная встреча премьеров состоялась 9 октября в Ереване, где в тот день проходило заседание Евразийского межправительственного совета. Во время той встречи они также затрагивали перспективы развития экономического взаимодействия Москвы и Минска.