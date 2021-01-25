Минфин США до 26 февраля разрешил финансовые операции с участием хуситов в обход санкций

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило проведение до 26 февраля финансовых операций с йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы), которое предыдущая администрация внесла в список террористических организаций. Об этом сообщается в понедельник на сайте американского финансового ведомства.

О внесении "Ансар Аллах" в список террористов было объявлено за день до инаугурации нового президента США демократа Джо Байдена. Включение движения в список террористических организаций означает, в частности, заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В свою очередь агентство Reuters на прошлой неделе со ссылкой на официального представители американского внешнеполитического ведомства сообщало, что Госдеп начал процесс переоценки решения прежней администрации относительно "Ансар Аллах".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение признать "Ансар Аллах" террористической организацией может негативно повлиять на процесс политического урегулирования в Йемене, где с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами.