IKEA запустит онлайн-продажи запасных деталей мебели

ТАСС, 25 января. Шведская торговая сеть IKEA решила запустить онлайн-продажи запасных деталей мебели, чтобы продлить срок ее службы. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

Как отметила Лена Припп-Ковач, директор по устойчивому развитию Inter IKEA - группы компаний, объединяющей магазины IKEA по всему миру с разработчиками ассортимента и поставщиками, ключевым аспектом для продления срока службы продукции является наличие запасных частей. За прошедший финансовый год (к концу августа 2020 года) компания уже продала клиентам 14 млн деталей.

Ранее IKEA запустила программы, в рамках которых компания выкупает мебель, бывшую в употреблении, передает ее на благотворительность или продает повторно. Это делается в рамках стремления к высоким экологическим стандартам, когда вся продукция повторно используется, ремонтируется или перерабатывается.

В 2020 году IKEA приняла стратегию развития, согласно которой к 2030 году компания должна перейти к новой экологической политике и оказывать только положительное влияние на климат.