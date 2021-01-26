СП: дороги маршрута "Европа-Западный Китай" могут не достичь должного качества к 2024 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Счетная палата зафиксировала риски несоответствия ряда участков автодорог, входящих в международный транспортный маршрут "Европа-Западный Китай", критериям должного качества к 2024 году. Это следует из соответствующего отчета ведомства.

Речь идет об участках, за реконструкцию которых отвечает Росавтодор: Канаш - Самара, проходящий по автомобильным дорогам федерального значения А-151 и М-5 "Урал" и Оренбург - Сагарчин трассы Р-239.

В МТМ "Европа -Западный Китай" также входят платные трассы под управлением госкомпании "Автодор". Это дорога М-11 Москва-Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, участки 3 и 4), трасса М-12 Москва-Казань и обход Тольятти. Часть объектов уже сдана в эксплуатацию, а М-12 и обход Тольятти планируется построить к 2024 году.

"Строительство указанных автодорог предусмотрено Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года в рамках федерального проекта "Европа - Западный Китай". При этом в паспорт самого проекта до сих пор не внесены мероприятия в части Росавтодора. Вместе с тем ведомственной целевой программой предусмотрены дорожные работы на отдельных участках маршрута для доведения их расчетной нагрузки до 11,5 т на ось, которые окончательно планируется завершить только к 2030 году. Таким образом, при вводе в эксплуатацию М-12 в 2024 году есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута", - резюмировал аудитор Валерий Богомолов.

Он указал на несоответствие сроков готовности участков МТМ "Европа-Западный Китай", за которые отвечает Росавтодор и госкомпания "Автодор". Отставание первого повлечет за собой риски недостижения критериев качества дорожного полотна к 2024 году на нескольких участках транспортного коридора.

Проектирование и строительство М-12

В Счетной палате напомнили, что общий объем финансирования строительства трассы М-12 составляет 539,6 млрд рублей, обхода Тольятти - 115, 5 млрд рублей.

Проверка показала, что на 1 октября 2020 года "Автодор" израсходовал на строительство трассы М-12 1,1 млрд рублей, или 21% от предусмотренного на год объема субсидии из федерального бюджета. "При этом по обходу Тольятти кассовое исполнение за 2019 год и на 1 октября 2020 года вообще отсутствовало", - подчеркнули в СП.

Также Счетная палата отметила недостаточные темпы заключения и исполнения договоров на проектирование и строительство M-12. "В связи с поздним заключением договоров (в сентябре 2020 года) на момент проверки "Автодор" принимал работы только по договорам на подготовку территории строительства обхода Балашихи, - констатировал Богомолов. - На 1 октября 2020 года было принято и оплачено только 34% от общего объема работ, предусмотренного основным договором на подготовку территории строительства. Причина отставания - несвоевременное заключение соглашения о компенсации убытков, без которого невозможно приступить к переустройству коммуникаций".

В "Автодоре" при этом уточнили, что всего в 2020 году по М-12 было принято и оплачено 47% общего объема работ, предусмотренных календарным графиком договора на подготовку территории строительства. Это 100% от запланированного на прошлый год, остальные 53% будут реализованы в 2021 году.