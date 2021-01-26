Минфин США вернется к идее поместить на купюру в $20 изображение чернокожей аболиционистки

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Министерство финансов США при администрации Джозефа Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством в $20 изображение американской аболиционистки, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в США. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Портрет чернокожей активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре. "Министерство финансов предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры", - заявила Псаки. "Мы изучаем способы ускорить этот процесс", - добавила пресс-секретарь. По ее словам, важно, чтобы деньги отражали "историю и разнообразие <...> страны".

Об идее разместить портрет Табмен на 20-долларовой купюре было объявлено еще в годе президентства демократа Барака Обамы. Однако после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа этот процесс затормозился.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.