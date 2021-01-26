Исследование: менее 1% российских туристов заболевают COVID-19

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у менее чем 1% российских туристов, путешествующих во время новогодних праздников, свидетельствуют результаты исследования компании "Сбербанк страхование" (есть в распоряжении ТАСС).

"Коронавирус настигает путешественников значительно реже, на него приходится менее 1% страховых случаев. Так, с начала 2021 года диагноз COVID подтвердился только у шести туристов, посетивших Таиланд, Германию, Египет и Италию", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем в страховой компании отмечают, что во время поездок на отдых россияне чаще всего обращаются к врачам с симптомами ОРВИ и простуды - насморком, кашлем, повышенной температурой. На них приходится около 40% страховых случаев. За ОРВИ с большим отрывом следуют травмы и переломы (17,5%) и кишечные инфекции (13%).

Также в текущем году существенно изменилась география страховых случаев. Если в прошлом году российские туристы чаще всего болели в Таиланде, на который пришлось почти 42% страховых случаев, то в 2021 году почти половина случаев заболеваний среди путешественников пришлась на Россию (44%).

"Почти половина обращений пришлась на Россию - в первую очередь из-за того, что большинство людей сейчас предпочитает путешествовать по родной стране. Из топ-5 также выпал Таиланд, где российских туристов сейчас немного, поскольку при въезде в страну необходимо пройти двухнедельный карантин. По 10% страховых случаев в 2021 году пришлось на Индонезию и Турцию, 8% - на Танзанию (авиасообщение с ней открыто одним из первых) и около 7% - на ОАЭ", - рассказала директор проектов "Сбербанк страхования" Елена Кошелева.