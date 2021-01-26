Хайнань обслужил в режиме "одного окна" более 1,7 тыс. иностранных инвесторов

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань обслужила в режиме "одного окна" более 1,7 тыс. иностранных компаний-инвесторов. Об этом сообщило управление коммерции региона.

По его данным, местные власти успешно рассмотрели более 3,6 тыс. заявок на реализацию различных проектов. "Их количество постоянно возрастает. <...> Были устранены рамки, ограничивающие сферу деятельности каждого отдельного ведомства, благодаря чему удалось полностью преобразовать процесс регистрации и оформления различной документации", - объяснил представитель управления.

Как он подчеркнул, иностранные предприниматели теперь могут создавать на Хайнане компании без каких-либо затруднений, воспользовавшись "абсолютно прозрачной и эффективной системой предоставления государственных услуг".

В апреле 2019 года власти Хайнаня объявили о создании системы "одного окна" для иностранных инвесторов, которая доступна в режиме онлайн. Любой желающий может создать в ней собственный аккаунт и следить за упрощенным документооборотом. Вплоть до августа прошлого года этот механизм функционировал на экспериментальной основе.

Новая платформа предоставляет услуги бизнес-консалтинга, регистрации предприятий, управления банковскими счетами, оформления строительства объектов и прочую поддержку, связанную с инвестиционной деятельностью. Благодаря оптимизации административной работы количество документов, необходимых для прохождения процедур, уменьшилось на 55%, а время рассмотрения заявок и вынесения по ним решений сократилось почти на 70%.