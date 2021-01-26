Число банков-партнеров программы льготного кредитования бизнеса в Москве выросло до 14

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество банков-партнеров московской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса выросло до 14, добавились "СМП Банк", "Ак Барс" и "СДМ-Банк". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"С учетом трех новых партнеров в программе участвуют уже 14 банков. В любом из них можно подать заявку на льготный кредит или снижение ставки по уже действующим финансовым обязательствам. За прошлый год льготные займы на сумму 92 млрд рублей получили более 11 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В ближайшие месяцы предпринимателям перечислят еще 33 млрд рублей по уже одобренным заявкам", - рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба.

Воспользоваться этой мерой поддержки могут любые компании и индивидуальные, зарегистрированные в Москве. Программа продолжит действовать до 1 июля.

"Ставка по кредитам в банках-участниках программы, взятым до 15 апреля прошлого года, при поддержке города будет снижена на 6 процентных пунктов. По займам, оформленным позднее, правительство Москвы субсидирует до 8%. Итоговая годовая ставка для предпринимателей составляет от 3% до 7%", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует пресс-служба.