{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Китай и Новая Зеландия расширили соглашение о свободной торговле

Документ дополнен пунктами об усилении взаимной открытости

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Власти КНР и Новой Зеландии во вторник расширили двустороннее соглашение о свободной торговле, дополнив его пунктами об усилении взаимной открытости. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его сведениям, с китайской стороны протокол был заверен подписью министра коммерции Ван Вэньтао. Церемония заключения договоренностей состоялась в режиме онлайн. Согласно официальному документу, Пекин обязуется усилить открытость для внешнеэкономической деятельности по целому ряду направлений, в том числе в области общественного образования, пассажирского транспорта и авиации, в финансовом секторе, а также в сфере услуг по уходу за пожилыми людьми.

Соглашение о свободной торговле между Китаем и Новой Зеландией было заключено в 2008 году. Это первый документ о взаимной отмене торговых ограничений, подписанный между КНР и государством, входящим в список развитых стран.

Теги
КитайНовая Зеландия
Эксперты назвали самые популярные товары в алкомаркетах в 2020 году
Среди них оказались пиво, сигареты и одноразовые маски
Читать полностью