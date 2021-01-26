"Опора России" просит увеличить загрузку детских лагерей до 75% во избежание банкротств

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Опора России" попросила внести изменения в действующие рекомендации Роспотребнадзора по работе организаций детского отдыха и увеличить максимально допустимую разрешенную загрузку детских лагерей с 50% до не менее чем 75%. Об этом говорится в письме бизнес-объединения, направленном главе Роспотребнадзора Анне Поповой (копия есть в распоряжении ТАСС).

"В целях недопущения ликвидации предприятий детского отдыха эксперты "Опоры России" предлагают <…> разрешить организацию отдыха и оздоровления детей из регионов с благополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией в здравницах Крыма, Краснодарского края, Ставропольского края; увеличить максимально допустимую разрешенную загрузку объектов, оказывающих услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, с 50% до не менее чем 75%", - говорится в письме. Среди других предложений - оставить обязательное проживание на территории только тех сотрудников, которые напрямую взаимодействуют с детьми и разрешить работу палаточных лагерей.

В бизнес-объединении указывают, что в 2020 году "фактически отсутствовал летний оздоровительный сезон, что поставило под угрозу существование большинства негосударственных детских лагерей и здравниц во всех регионах страны". Компании-туроператоры получили возможность переноса сроков реализации турпродукта или отсрочки обязательств по выплатам денежных средств до 31 декабря 2021 года, однако не все организации детского отдыха являются туроператорами, говорится в письме.

"Такая ситуация приведет к банкротству многих компаний, потере уникальных методик и кадров, - предупреждает вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. - Повторение летнего оздоровительного сезона в ограничительных рамках, установленных в 2020 году, приведет к практически полной потере негосударственного сектора детского отдыха. Если так все будет развиваться, то мы потеряем к концу этого года 60-70% рынка негосударственного сектора, который занимается нашими детьми".

Бизнес-объединение также приводит данные Минпросвещения РФ, согласно которым летняя кампания в 2020 году состоялась всего в 59 субъектах РФ. Функционировали 9 137 организаций отдыха детей и их оздоровления. Общий охват составил 891 573 ребенка; в 2019 году летом отдыхали 5,6 млн детей.