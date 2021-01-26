Мобильные операторы назвали самые популярные у россиян мессенджеры

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России по итогам 2020 - начала 2021 года, несмотря на недовольство пользователей новой политикой компании в отношении данных. Об этом свидетельствуют данные трафика сотовых операторов.

В начале января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике, в том числе политиков из разных стран, которые стали заводить свои собственные аккаунты в Telegram. Вскоре WhatsApp решил отложить на 4 месяца срок введения своей новой политики.

Данные операторов в России

По данным пресс-службы "Мегафона", лидерами по трафику в сети компании среди мессенджеров являются: WhatsApp (58%), Telegram (32%), Viber (2%), Facebook (1,7%), IMO (1,7%). Также в компании сообщили, что люди чаще всего звонят через WhatsApp (73%), Viber используют 7,2%, Facebook - 4,4%, IMO - 4,2%, а FaceTime всего 3%. "Топ мессенджеров, в которых абоненты активнее всего пользуются чатами и отправляют контент: WhatsApp (52%), Telegram (44%), IMO (0,7%), Facebook (0,7%), WeChat (0,5%). После снятия ограничений трафик в Telegram (летом 2020 г. - прим. ТАСС) вырос в несколько раз, резких перераспределений трафика в начале этого года мы не наблюдаем", - сказали в компании.

В "Билайн" сообщили ТАСС, что в 2020 году самоизоляция заставила большее количество людей использовать мессенджеры для общения с близкими и коллегами, что сильно повлияло на рост трафика внутри приложений, за год он увеличился более чем в четыре раза. Лидером среди мессенджеров, через которые абоненты "Билайн" передавали больше всего данных, оказался WhatsApp. Далее, в порядке убывания следуют Telegram, Viber, Skype и Facetime", - пояснили в компании.

Кроме этого оператор отмечает, что в течение прошедшего года наблюдалось увеличение числа пользователей Telegram среди абонентов "Билайн". "За год приложение увеличило свою аудиторию в 7 раз и стало единственным сервисом, показывающим положительную динамику роста, что позволило войти ему в топ-5 мессенджеров по количеству пользователей. На первом месте оказался WhatsApp, на втором - Viber и следом за ними - Telegram, Skype и FaceTime. <…> Весь 2020 год WhatsApp оставался лидером по количеству пользователей и трафика среди всех мессенджеров, в начале 2021 года мы увидели незначительное снижение трафика в приложении и увеличение пользователей", - объяснили в пресс-службе.

Топ-5 мессенджеров по объему трафика в МТС выглядит следующим образом: WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook messenger и Skype. Помимо предоставления общероссийских данных оператор отдельно проанализировал активность пользователей двух популярных мессенджеров в Московском регионе в 2020 году и в начале 2021 года. Для анализа были использованы обезличенные данные о трафике приложений Telegram и WhatsApp в мобильной сети МТС за период больше года - с 20 декабря 2019 года по 20 января 2021 года. "В декабре 2020 года и в январе 2021 года мобильный интернет-трафик абонентов МТС в Москве на сервисы Telegram и WhatsApp сравнялся", - сообщили в компании.

По прогнозам аналитиков МТС, объемы трафика в Telegram в 2021 году в России продолжат расти опережающими WhatsApp темпами за счет того, что Telegram привлекает пользовательскую аудиторию контентом и заменяет собой сайты СМИ, новостные порталы, некоторые финансовые сервисы, агрегаторы скидочных программ, техническую поддержку продуктов и многое другое. Отмечается, что активный рост трафика на мобильное приложение Telegram пришелся на середину лета 2020 года, когда Роскомнадзор отменил ограничения работы мессенджера в России. В июле 2020 года, после снятия ограничений, в сравнении с маем 2020 года, когда ограничения действовали, мобильный интернет-трафик на приложение Telegram вырос в 11 раз. Если сравнивать периоды с 1 по 20 мая 2020 года и с 1 по 20 января 2021 года, то трафик в Telegram вырос более чем в 50 раз.

"Топ-5 мессенджеров по популярности среди абонентов Tele2 выглядит так: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Facebook messenger. Мы не отмечали всплесков по приросту пользователей Telegram в начале этого года, как и радикального перераспределения долей между лидерами рейтинга после разблокировки Telegram в России", - пояснили в пресс-службе Tele2.

Будет ли отказ от WhatsApp?

Вскоре после объявления о том, что WhatsApp изменит свою политику в отношении данных, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что эта ситуация ставит вопрос о необходимости прекращения ведения российскими чиновниками рабочих чатов в данном мессенджере. ТАСС узнал, планируют ли компании, министерства и ведомства отказываться от данного мессенджера.

В пресс-службе Минпромторга ТАСС сообщили, что министерство еще в прошлом году начало использовать для внутреннего общения российский мессенджер. "Для общения в рамках "рабочих" чатов сотрудники Минпромторга России с 2020 года начали использовать отечественный мессенджер MyTeam, доступ к которому предоставляет Минцифры России", - сказали в министерстве.

Помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина сообщила ТАСС, что сотрудники комиссии используют для общения разные мессенджеры, в том числе и WhatsApp, но таким образом решаются, скорее, технические вопросы. Что касается конфиденциальной информации, в комиссии действует порядок работы с документами ограниченного распространения, и в мессенджерах такую информацию не обсуждают. В пресс-службе Счетной палаты сообщили, что ведомство использует для рабочего общения как WhatsApp, так и Telegram. "Общий чат СП работает в Telegram. Если будет принято решение об отказе от WhatsApp, никаких сложностей это не создаст при условии, что общение будет перенесено в другой мессенджер", - сообщили там, уточнив, что в рабочих чатах никогда не обсуждается информация ограниченного доступа, личные данные и зарплаты сотрудников.

Как сообщили ТАСС в Ростехе, в госкорпорации из-за требований безопасности каналов внутрикорпоративного взаимодействия запрещены такие общедоступные продукты, как Zoom, Skype, Whatsapp и другие. Ростех разработал собственную систему IVA AVES S, которая предназначена в первую очередь для видеоконференцсвязи и дает возможность проводить сеансы без задержек в трансляции с участием до 250 человек. "В ее функционал также входит текстовый чат, планировщик мероприятий, проведение опросов, запись конференций, обмен файлами", - уточнили в Ростехе.

В "Сбере" сообщили ТАСС, что для обмена любой конфиденциальной информацией между своими сотрудниками компания использует только собственные разработки. "Например, мы развиваем мессенджер "Сберчат", который работает на базе технологий нашей дочерней компании "Диалог". Они позволяют безопасно интегрировать корпоративный мессенджер практически в любые внутренние сервисы. Нам важно, чтобы мессенджер был частью системы, которая помогает повысить эффективность командной работы для сотрудников "Сбера", - сказали в пресс-службе, уточнив, что такой комплексный подход позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности.

Руководитель корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергей Лучин сообщил ТАСС, что компания использует для общения внутри команды собственный защищенный корпоративный мессенджер Myteam, в котором есть возможность создавать чаты и тематические каналы, проводить групповые аудио и видеозвонки, просматривать всю рабочую информацию о собеседнике и создавать чат-ботов для автоматизации практически любых процессов.

В "Мегафон" сообщили ТАСС, что с середины 2018 года официальным мессенджером компании для внутренних коммуникаций является TamTam. В МТС сообщили, что оператор использует для работы корпоративную электронную почту и Skype для бизнеса.