"Опора России" просит Росавиацию урегулировать вопрос с чартерными перевозками в Египет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Опора России" обратила внимание Росавиации на невозможность для туроператоров и турагентов продавать туристический продукт, предусматривающий перелет в Египет. Об этом говорится в письме исполнительного директора бизнес-объединения Андрея Шубина в адрес Росавиации (копия есть в распоряжении ТАСС).

В "Опоре России" обращают внимание на неопределенность ситуации, сложившейся в сфере чартерных перевозок. Так, согласно телеграмме Росавиации от 8 декабря 2020 года № 081300, установлен запрет продажи туристических пакетов на нерегулярные рейсы, однако, согласно разъяснениям пресс-службы ведомства, "запрет не касается чартеров в те страны, с которыми у России воздушное сообщение возобновлено на регулярной основе", говорится в письме бизнес-объединения.

Авиасообщение с Египтом открыто с сентября 2020 года первоначально в объеме три рейса в неделю, 16 января 2021 года принято решение об увеличении количества рейсов в неделю до пяти.

"К нам обратились представители МСП с указанием на проблему, связанную с неопределенностью толкования и, возможно, противоречивой позицией ФОИВ. Поскольку сложившаяся ситуация влияет на возможность широкого круга предпринимателей вести бизнес, мы обратились с просьбой разъяснить ситуацию в профильное ведомство", - сообщили ТАСС в Центре экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "Опоры России".

В письме также указывается, что турпоток из России в Египет в настоящее время "идет, но минуя официальных добросовестных российских туроператоров/турагентов (например, через турецких коллег с использованием промежуточной посадки в аэропортах Турции), которые в отсутствие чартерных рейсов не могут предложить гражданам недорогой и качественный продукт". В бизнес-объединении считают, что это приводит к перераспределению доходов от туристов, желающих посетить Египет, в пользу игроков, не являющихся налоговыми резидентами России (например, бронирование через Booking и перелеты с турецкой Pegasus Airlines).