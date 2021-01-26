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Индекс настроений предпринимателей в четвертом квартале 2020 года снизился на 7,7 пункта

По данным "Модульбанка", основной негатив связан с недостаточными, по мнению предпринимателей, мерами поддержки и взаимодействием с налоговой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Индекс настроений малого и среднего бизнеса в России в четвертом квартале 2020 года снизился на 7,7 пункта по сравнению с третьим кварталом. Об этом сообщается в исследовании тональности постов предпринимателей в соцсетях, проведенном "Модульбанком".

По данным аналитики, индекс "просел" с 36,5 до 28,8 пункта по сравнению с третьим кварталом. Основной негатив (25,4%) связан с недостаточными, по мнению предпринимателей, мерами поддержки и взаимодействием с налоговой. Особенно это коснулось рестораторов. Но в третьем квартале этому были посвящены около 50% постов. То есть жалоб стало вдвое меньше, но они стали резче, что и вылилось в негативный тренд по индексу в целом. При этом на первый план вышла тема надежды. Почти 60% постов посвящены обсуждению планов, ожиданию роста и несут в себе общий оптимистичный посыл.

Исследование проводилось на основе открытых постов предпринимателей в Facebook, Instagram и Telegram. Анализировали их настроение и эмоциональную составляющую. Алгоритм на базе Google API и словаря Word2Vec разметил сообщения по тональности и объединил их в сводный индекс под названием "МодульТон". Его шкала - от минус 100 до плюс 100, от полного пессимизма и безысходности до крайнего оптимизма и безоблачных надежд.

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