Чернышенко: 15% ведомств сменят руководителей цифровой трансформации из-за качества работы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 15% заместителей руководителей федеральных ведомств, ответственных за их трансформацию, будут сменены из-за неудовлетворительных оценок по итогам года работы. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Правительство составляет рейтинг цифровой трансформации ведомств, который оценивает качество подготовки ведомственных программ цифровой трансформации, степень кадровой обеспеченности, успешные проекты в сфере искусственного интеллекта, а также ряд других показателей.

По итогам рейтинга, отметил Чернышенко, 18 федеральных ведомств показали высокий результат эффективности, остальные - средний и ниже среднего. "В течение года коллегами была проделана большая работа, но, к сожалению, есть несколько руководителей, которые получили низкие оценки по всем критериям. Таким образом, кадровая ротация руководителей цифровой трансформации по итогам первого года работы составит более 15% (из 62 руководителей 10 будут заменены). Кто-то уже покинул свой пост, по остальным в кратчайшие сроки будут приняты решения", - сказал он.

Среди лидеров рейтинга - Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг, Роспатент, Минсельхоз, Федеральная налоговая служба, МЧС и другие. Средний результат показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД и ряд других ведомств. Низкие показатели - у Росмолодежи, Росморречфлота, Росархива, Минприроды и других.

Чернышенко напомнил, что критериями оценки были исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации.

"Это сигнал для всей цифровой отрасли, которая сегодня активно набирает обороты. Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране", - заключил вице-премьер.