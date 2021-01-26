Эксперт: рисков дефицита продуктов в России нет благодаря мерам правительства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Риски дефицита продуктов питания, в том числе сахара и подсолнечного масла, в России отсутствуют. С учетом принятых правительством экспортных ограничений внутренние потребители будут обеспечены зерном и растительными маслами в полном объеме, заявил ТАСС замдиректора Института народохозяйственного прогнозирования РАН Михаил Ксенофонтов. По мнению эксперта, более активное регулирование цен на аграрных рынках позволило бы уменьшить темпы роста внутренних цен на продовольствие и избежать их заморозки.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Соглашения предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. Кроме того, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом логистических затрат.

Кроме того, для сдерживания внутренних цен на зерно Россия планирует с 15 февраля по 30 июня этого года ввести квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. В пределах квоты пошлина на пшеницу составит €25 за тонну, свыше квоты - 50% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну. Кроме того, Минсельхоз предлагает с 15 марта 2021 года повысить пошлину на пшеницу и ввести ее на другие виды зерна. В частности, предлагается установить экспортную пошлину на пшеницу в размере €45 за тонну, кукурузу - €25 за тонну, ячмень - €10 за тонну, нулевая ставка на рожь в пределах квоты сохранится.

"В текущих условиях принятые меры по сдерживанию роста цен на продукцию АПК являются в целом адекватными с учетом ограниченных возможностей стабилизации ситуации с помощью альтернативных мер (в том числе товарных интервенций). Вместе с тем, борьба с продовольственной инфляцией осуществляется постфактум и с применением мер нерыночного характера. Риски дефицита продовольствия, в том числе сахара и подсолнечного масла, в краткосрочной перспективе отсутствуют. Сокращение внутреннего производства сахара полностью компенсируется запасами, накопленными за предыдущие периоды. Валовые сборы зерновых и масличных культур в 2020 году близки к рекордным уровням. С учетом принятых экспортных ограничений внутренние потребители будут обеспечены зерном и растительными маслами в полном объеме", - сказал Ксенофонтов.

Эксперт предупреждает, что в краткосрочной перспективе повышение мировых цен на зерновые и масличные, а также продукты их переработки может продолжиться, что будет оказывать влияние на цены внутри страны. "Укрепление рубля в начале 2021 года и введенные вывозные пошлины снижают доходность экспорта и тем самым сдерживают рост внутренних цен, но предпосылок для их значимого уменьшения в ближайшие несколько месяцев нет", - сказал Ксенофонтов.