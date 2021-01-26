На поддержку животноводства в КЧР за пять лет направили более 580 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в 2015-2020 годах направили на развитие племенного животноводства в регионе более 580 млн рублей, на эти средства закуплено 3,7 тыс. коров. Об этом ТАСС рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

"За последние пять лет по программе поддержки племенного животноводства в республику завезено 3,7 тыс. голов крупнорогатого скота, из них 2 тыс. голов - молочного направления и 1,6 тыс. голов - мясного направления на общую сумму 583,4 млн рублей", - рассказал руководитель региона.

Он добавил, что за 2020 год было завезено около 1,5 тыс. коров на общую сумму 106 млн рублей. За прошедший год в регионе также увеличились объемы производства молока - 187,4 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2019 году.

В частности, на средства господдержки был реализован первый этап инвестпроекта по развитию племенного животноводства фирмы "Рея". Реализация проекта началась в конце 2017 года, на первом этапе приобретено более 1,1 тыс. коров голштинской породы, создано 100 рабочих мест. Объемы господдержки составили более 370 млн рублей.

На втором этапе запланировано строительство гидротехнических сооружений, насосных станций, будет проведена прокладка магистральных водоводов, приобретены дождевальные машины, улучшен земельный фонд. Также фирма планирует выращивание грубых сочных кормов и увеличение урожайности зерновых культур, строительство телятника на 520 мест, коровника на 140. Общий объем инвестиций для второго этапа проекта составит более 430 млн рублей. Производство молока-сырья увеличится с 6 до 12 тыс. тонн к августу 2022 года.

По данным статистики в хозяйствах всех категорий Карачаево-Черкесской Республики на 1 декабря 2020 года числится 152 тыс. голов крупного рогатого скота. Численность овец и коз составляет 1,2 млн голов.