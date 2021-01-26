Добыча нефти в Казахстане в 2021 году планируется на уровне 86 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют нарастить добычу нефти с 85,7 млн тонн в 2020 году до 86 млн тонн в 2021 году. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства во вторник.

"Добыча нефти и газа в 2020 году с учетом исполнения обязательств ОПЕК+ составила 85,7 млн тонн нефти и 55,2 млрд куб. м газа. В 2021 году продолжится работа по наращиванию объемов добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов с планом добычи 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд куб. м газа", - рассказал Мамин.

По его словам, в текущем году начнется строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, расширение мощностей нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, а также строительство компрессора обратной закачки газа на месторождении Карачаганак.

Как отметил премьер-министр, показатель ВВП Казахстана в 2020 году снизился на 2,6%. При этом рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составлял 4,5%.