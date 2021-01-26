Правительство утвердило повышение пошлины на пшеницу и введение ее на другие виды зерна

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50 за тонну в рамках квоты, а также ее введение с 15 марта для других видов зерновых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"С 15 февраля по 28 февраля пшеница (1000 кг) будет облагаться пошлиной в €25, пошлины на ячмень и кукурузу (1000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны €0. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (€10 и €25 соответственно)", - отмечается в сообщении.

При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за 1000 кг.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Как пояснили в правительстве, постановление входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов. Чтобы решить эту проблему, правительство уже пересмотрело пошлины на некоторые сельхозтоваров, направило средства на поддержку мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

История вопроса

15 января подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала повышение экспортной пошлины на пшеницу, а также введение пошлины на кукурузу и ячмень.

На заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что министерство беспокоит рост экспортных контрактных цен на зерновые, в частности, на пшеницу. По его словам, ключевыми факторами роста цен являются и ухудшение оценок прогнозов запаса и урожая в мире по ряду крупных стран - производителей, а также сохраняющийся повышенный спрос, повышенный объем закупок в запасы по ключевым странам - партнерам. Все это обеспечивает давление на мировые цены, которое сохранится и в первые месяцы 2021 года, отмечал министр.

Кроме того, сообщалось, что Минэкономразвития и Минсельхоз РФ согласовывают плавающий механизм установления экспортной пошлины, который будет действовать для рынка зерновых с 1 июля 2021 года.