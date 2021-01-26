"Роснефть" заявила о нераспространении санкций на проект "Восток ойл"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Масштабный проект "Восток ойл" компании "Роснефть" не является арктическим шельфовым или сланцевым, а значит, не подпадает под действие соответствующих санкций, говорится в заявлении компании в ответ на одну из публикаций агентства Reuters.

Кроме того, проект с инвестиционной точки зрения интересен сам по себе и не нуждается в привлечении средств в обмен на будущие поставки сырья, подчеркивается в заявлении.

"Экспертиза проекта, проведенная ведущими мировыми технологическими и юридическими компаниями, подтверждает, что "Восток ойл" не является арктическим шельфовым и/или сланцевым проектом и не попадает под действие санкционных ограничений", - отметили в компании.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в трейдерских кругах написал, что "Роснефть" ведет переговоры с несколькими трейдерами о вхождении в проект в обмен на поставки нефти, но препятствием в переговорах о фондировании являются санкционные риски.

Проект не нуждается в привлечении инвестиций "в обмен на поставки нефти", заявили в "Роснефти". Там считают, что ресурсный потенциал проекта, а также высокое качество нефти сами по себе "делают "Восток ойл" одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли". Выводы Reuters в компании назвали "дискредитирующими и вводящими в заблуждение общественность, включая возможных участников проекта, что может повлечь финансовые потери для компании".

"Роснефть" потребовала от Reuters удалить статью с сайта и принести извинения за публикацию "недостоверной информации". "Компания привлекла профессиональную адвокатскую организацию для контактов с агентством Reuters по этому поводу и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации", - говорится в заявлении "Роснефти".

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год, вторая - до 100 млн тонн. В конце 2020 года швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10%-ную долю в проекте. Условия сделки не раскрываются.

Российский энергетический сектор уже несколько лет существует в условиях санкций со стороны США и ЕС. Санкции начали поэтапно вводиться в 2014 году. В частности, под запретом оказались поставки российским компаниям оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе на глубине более 150 м и для разработки сланцевых пород. В 2017 году США ужесточили финансовые санкции, ввели дополнительные запреты на поставку товаров и технологий для добычи, а также законодательно прописали возможность введения ограничений в отношении экспортных трубопроводов.