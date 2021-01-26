Глава РФПИ не исключил задержек с производством вакцины "Спутник V"

Он отметил, что производители вакцин столкнулись с проблемами при поставках. "По существу нужно много компонентов. Если есть проблема с одним компонентом, то это вызывает задержку. Такое мы наблюдали с Pfizer, AstraZeneca и другими производителями. Могут быть некоторые задержки в производстве нашей вакцины, потому что мы наращиваем производственные мощности. Надеемся, что задержки не возникнут", - сказал Дмитриев.

"Мы осознаем, что это процесс, который никогда не проводился в мире. И ожидания должны быть реалистичными. Мы действительно понимаем проблемы производителей других вакцин. Мы уверены, что это решится. Мир должен понять, что то, что совершается сейчас, никогда не совершалось ранее. Производители делают все, чтобы своевременно обеспечивать всех вакциной", - добавил глава РФПИ.

Россия первой в мире 11 августа 2020 г. зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.