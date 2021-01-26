Ford Sollers выкупил завод двигателей у Ford за 1,14 млрд рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ford Sollers выкупил производственные активы завода двигателей у Ford Motor Company в Татарстане. На эти цели SberCIB предоставил компании инвестиционный кредит в размере 1,14 млрд рублей, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Средства банка были направлены на выкуп производственных активов завода двигателей у Ford Motor Company, остановленного после реструктуризации бизнеса совместного предприятия Ford Sollers в России в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Завод занимает площадь 42,6 тыс. кв. м и расположен в непосредственной близости к производству автомобилей Ford Transit в Елабуге. В 2023 году на нем будет запущено серийное производство дизельных двигателей для легких коммерческих автомобилей компании. Автоматизацию производства на предприятии планируется наладить на уровне 95%.

"Локализация производства автомобилей - одно из приоритетных направлений для Ford Sollers. Запуск завода по производству дизельных двигателей для Ford Transit позволит нам обеспечить стабильность бизнеса, а также укрепить наши позиции в сегменте коммерческих автомобилей. Инвестиционная поддержка партнеров из Сбербанка предоставит возможность для возобновления работы завода и приобрести необходимое оборудование для запуска производства дизельных двигателей в короткие сроки", - отметил президент и гендиректор Адиль Ширинов.

"Инвестиционный проект важен для нас с точки зрения дальнейшего стратегического сотрудничества с Группой Соллерс. Проект позволит не только решить задачу импортозамещения дизельного двигателя для коммерческих автомобилей Ford Transit, но и организовать дополнительные рабочие места на вновь создаваемом производстве. Таким образом, финансируемый проект имеет важное социально-экономическое значение для Республики Татарстан и для страны в целом", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.