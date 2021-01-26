Автобусы КМ в Москве перевезли более 146 тыс. человек в районе закрытого участка метро

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 146 тыс. пассажиров перевезли автобусы КМ в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии московского метро. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Участок "Беляево" - "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метрополитена временно закрыли с 23 января по 7 февраля для прокладки тоннеля будущей БКЛ.

"Вчера был первый день закрытия участка Калужско-Рижской линии, все прошло штатно. <...> Людей в часы пик утром и вечером было много, например, станция "Новые Черемушки" вчера приняла в два раза больше пассажиров, а КМ за день перевезли более 146 тыс. человек. На "Чертановской" пассажиров стало больше на 14,6%, а на "Кантемировской" - на 7,7%", - говорится в сообщении.

Жителей Москвы призвали пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы добраться до необходимого места.