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Москва намерена претендовать на проведение ЭКСПО-2030

Председателем организационного комитета стал глава Минпромторга Денис Мантуров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ поручило организовать работу по выдвижению Москвы в качестве города - кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Соответствующее распоряжение 23 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, поручено создать организационный комитет по поддержке выдвижения Москвы и назначить его председателем главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Правительство также возложило на организацию "Заявочный комитет "Москва ЭКСПО-2030" проведение мероприятий по выдвижению российской столицы в качестве кандидата на проведение выставки и подготовки соответствующей заявочной книги.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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