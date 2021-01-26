Москва намерена претендовать на проведение ЭКСПО-2030

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ поручило организовать работу по выдвижению Москвы в качестве города - кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Соответствующее распоряжение 23 января подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, поручено создать организационный комитет по поддержке выдвижения Москвы и назначить его председателем главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Правительство также возложило на организацию "Заявочный комитет "Москва ЭКСПО-2030" проведение мероприятий по выдвижению российской столицы в качестве кандидата на проведение выставки и подготовки соответствующей заявочной книги.