Средняя цена ОСАГО для физлиц в 2020 году не изменилась

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Средняя премия по ОСАГО в 2020 году для физических лиц в России осталась на уровне 2019 года - 5,5 тыс. рублей, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА)

"В 2020 году средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей. При этом в 26 регионах РФ, в которых проживают 26,4% всех автовладельцев РФ, средняя премия по ОСАГО стала ниже. Эти результаты зафиксированы на фоне резкого - на 23% - роста стоимости средней корзины запчастей, и являются результатом конкуренции страховщиков ОСАГО за безубыточных клиентов", - отметил президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приводятся в сообщении союза.

Он отметил, что средняя премия для автомобилей физлиц за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, оказалась даже немного ниже, чем в среднем за год, и составила 5410 рублей.

"Благодаря реформе страховщики получили эффективные инструменты привлечения безубыточных клиентов, к которым, как это хорошо известно, относится большая часть российских автомобилистов. Поэтому, несмотря на то, что основное давление на стоимость ОСАГО выросшие цены на запчасти стали оказывать именно в конце 2020 года, мы видим, что средняя премия стала ниже, а не выше", - сказал он.

По данным РСА, в Москве и Санкт-Петербурге и их областях цена годового полиса ОСАГО осталась практически на уровне 2019 года, отклонившись в большую сторону максимум на 100 рублей: в Москве средняя цена полиса обязательной "автогражданки" для автомобиля физлица составила 8531 рубль, в Московской области - 7 132 рубля, в Санкт-Петербурге - 7 801 рубль, в Ленинградской области - 5 626 рублей.