Правообладателям разрешат удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минцифры РФ рассчитывает внести изменения в закон, которые позволят правообладателям самостоятельно удалять из поисковой выдачи в интернете пиратский контент. Об этом на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2021 годах заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы сейчас приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон об информации и информационным технологиям и защите информации, которые позволяют всем без исключения правообладателям из поисковой выдачи удалять ссылки на пиратский контент. Нам кажется, что это очень востребованная мера", - сказал он.

Эту меру планируется принять дополнительно к подписанию антипиратского меморандума, уточнил министр. Это, по его мнению, позволит уменьшить объемы пиратства и даст правообладателям возможность оперативно реагировать и исключать распространение такого контента.

"Мы понимаем, как важно уменьшать объемы пиратства. Конечно, мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы максимально быстро подписать антипиратский меморандум. Мы понимаем, что это мера политическая, нам нужно прорабатывать весь набор технологий, которые будут стоять за ее реализацией", - добавил Шадаев.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения.

Документ был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России.