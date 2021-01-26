Производство золота в России за 11 месяцев 2020 года упало на 6,78%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем производства золота в России в январе - ноябре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,78% и составил 314,41 тонны, сообщается на сайте Минфина РФ.

Годом ранее в РФ было произведено 337,26 тонны золота.

В январе - ноябре 2020 года производство добычного золота выросло на 1,91% - до 271,14 тонны. Производство попутного золота снизилось на 9,55%, до 15,92 тонны, вторичного - практически в два раза, до 27,35 тонны.

Производство серебра в России за отчетный период составило 873,9 тонны (-3,3% в годовом выражении). В частности, производство добычного серебра составило 403,02 тонны (-8,59%), а попутного - 296,75 тонны (-4,82%). В то же время производство вторичного серебра выросло на 15,29%, до 174,13 тонны.