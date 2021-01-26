Российские бизнесмены рассказали, как ведут учет товаров

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Треть российских предпринимателей не готовы к новым требованиям к содержанию чеков, вступающим в силу с 1 февраля 2021 года, они до сих пор не пробивают чеки с наименованиями товаров, сообщается во вторник в исследовании IТ-компании "Эвотор".

По данным компании, большинство предпринимателей до сих пор ведут учет товаров в тетради или не ведут его вообще - на трети смарт-терминалов "Эвотор" не было заведено ни одной товарной позиции. За год доля таких смарт-терминалов сократилась с 45 до 32%. Часть малого бизнеса (29%) пробивает как чеки с наименованиями, так и "по свободной цене". При этом более 38% предпринимателей пробивают только чеки с наименованиями - они полностью готовы к законодательным изменениям.

"Эвотор" провел опрос предпринимателей, которые пробивают чеки без наименований. Половина опрошенных призналась, что до сих пор ведет учет товара в тетради, а треть (32%) не ведет учет вообще. Только 11% предпринимателей используют программное обеспечение для учета товаров. При этом ПО не синхронизировано с онлайн-кассой, поэтому информация о товаре не отражается в чеке. Около 7% опрошенных ведут товарный учет в Excel.

Только 30% респондентов - это микробизнес (менее 100 товарных позиций), треть (33%) - магазины с номенклатурой 100-500 позиций: продуктовые "у дома", небольшой общепит, хозяйственные, канцелярские, строительные магазины с большим количеством штучного товара. Еще 37% - это магазины с номенклатурой от 500 позиций: хозяйственные, канцелярские, строительные, галантерея.

"Малый бизнес традиционно готовится к законодательным изменениям в последний момент. Для предпринимателей с малым ассортиментом соответствовать новым требованиям к чекам будет несложно - достаточно завести товары на кассе вручную. Но если ассортимент торговой точки включает больше 100 наименований, имеет смысл внедрять товарный учет. Это позволит эффективно анализировать и контролировать продажи, упрощает множество бизнес-процессов. Это первый шаг к автоматизации бизнеса, внедрению программ лояльности и онлайн-продаж", - отмечает коммерческий директор IТ-компании "Эвотор" Ольга Кукушкина.

Новые требования к чекам вводятся в рамках законодательных изменений для повышения прозрачности экономики. Данные кассовых чеков аккумулируются налоговыми органами и позволяют более эффективно оценивать состояние бизнеса в разных отраслях. За отсутствие номенклатуры в чеке предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей для должностного лица и до 10 тыс. рублей для ИП или организации.