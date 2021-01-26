В Петербурге бюджетные расходы на борьбу с пандемией превысили 110 млрд рублей в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Расходы на борьбу с пандемией из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов в Санкт-Петербурге в 2020 году превысили 110 млрд рублей, сообщил во вторник на заседании городского правительства губернатор города Александр Беглов.

"В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 млрд рублей. Мы выполнили все социальные обязательства, мы сдали все вводные социальные объекты", - сказал Беглов.

Как уточнил председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, эта сумма составила около 2,5% ВРП Санкт-Петербурга.

По данным комитета финансов, общая сумма расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году составила 710 млрд рублей (план по расходам выполнен на 98%). Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год исполнена в сумме 670 млрд рублей (104% от плана).

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов исполнены в объеме 26,5 млрд рублей (на 99,5% от запланированных показателей).