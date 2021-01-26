Ввод в эксплуатацию порта Индига в НАО намечен на 2028 год

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе запланирован на 2028 год, строительство начнется в 2023 году. Об этом сообщил журналистам владелец корпорации AEON Роман Троценко.

"Площадка выбрана - это район мыса Румяничный. Мы продолжаем проектирование, думаю, что мы приступим к строительству в 2023 году, после того, как мы закончим все экспертизы, в том числе экологическую. Место непростое, оно требует особых экологических подходов", - сказал бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы считаем, что это один из основных проектов в России на Севморпути. Пять лет стройки, в 2028 году ввод", - добавил Троценко.

Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага.

Ранее строительство планировалось начать в 2021 году, а ввести порт в эксплуатацию - в 2025 году.