Джаник Файзиев переходит в Okko на должность генпродюсера

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сценарист, актер, режиссер и продюсер Джаник Файзиев присоединится к команде онлайн-кинотеатра Okko в должности генерального продюсера. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.

"Я рада приветствовать Джаника Файзиева в Okko. Уверена, что его огромный и разноплановый опыт в качестве режиссера, сценариста и продюсера позволят нам создавать продукты самого высокого уровня, которые завоюют любовь имеющейся аудитории и привлекут новых зрителей", - цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя индустрии рекламы и медиа Сбера и гендиректора Rambler Group Татьяну Доброхвалову.

Файзиев в 1995 году начал карьеру на телевидении. На протяжении восьми лет был директором дирекции кинопроизводства "Первого канала". Один из основателей кинокомпании "Дирекция Кино", создатель киностудии "Бонанза" и компании визуальных эффектов Main Road Post. С 2015 года - генеральный директор кинокомпании "Киностудия КИТ". В списке работ в качестве режиссера и сценариста фильмы "Турецкий гамбит", "Легенда о Коловрате", "Вратарь галактики" и многие другие.

Генеральный директор ГК ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян, чьи слова привели в пресс-службе "Газпром-медиа", заметил, что под руководством Файзиева "Киностудия КИТ" была создана "с нуля" и достигла выдающихся результатов на рынке, заняв лидирующее положение и по объемам кинопроизводства, и по качеству полнометражных художественных фильмов и премиальных сериалов.