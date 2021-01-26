Город Санья на Хайнане привлечет больше туристов старинным архитектурным фондом

ХАЙКОУ, 26 января. /ТАСС/. Курортный город Санья на побережье южнокитайской провинции Хайнань планирует увеличить приток туристов благодаря историческому архитектурному комплексу - старинным зданиям и крепости, заложенной еще в конце XII века. Об этом сообщил отдел пропаганды парткома провинции.
"За последние годы здесь заметно улучшилась атмосфера для отдыха, прежде всего благодаря проведению работ по реконструкции старого города. Это повысило интерес публики к местным культурным достопримечательностям, которые привлекают внимание все большего числа людей", - говорится в информационном материале, предоставленном в распоряжение ТАСС.
Как уточнили местные власти, упомянутые туристические объекты расположены на территории Ячжоу примерно в 40 км от центральной части города. У этой административной единицы, официально получившей статус района лишь в 2015 году, очень древняя история. Еще при императоре Цинь Шихуанди (259-210 годы до н. э.) там был один из южных форпостов Китая.
Старинные архитектурные сооружения Ячжоу продолжают играть важную роль, способствуя развитию туристической сферы. Неподалеку от них находятся зоны инновационного и научно-технического развития, в связи с чем эта часть города считается "витриной, в которой представлен прекрасный облик Санья".
Старый город в Ячжоу
Как следует из исторических хроник, сохранившиеся до наших дней крепостные стены в районе Ячжоу были заложены еще в 1198 году, а в дальнейшем неоднократно достраивались. Внутри каменного города затем появились правительственные и жилые здания. В середине XVIII века поблизости от этих достопримечательностей возникли рынки, торговые улицы и гостиницы. В 2007 году Ячжоу получил официальный статус административной единицы, имеющей особое культурно-историческое значение.
По официальным данным, с 2015 по 2019 год власти района потратили более 290 млн юаней (свыше $44 млн по текущему курсу) на ремонт и реконструкцию исторических достопримечательностей, а также на строительство современной инфраструктуры, необходимой для развития туристического бизнеса. Более 350 архитектурных объектов в этой части Санья находятся под защитой государства.
Согласно статистике, старинные здания в Ячжоу еще до пандемии пользовались большой популярностью среди отдыхающих. В 2019 году этот район посетило более 1 млн туристов, что на 64% больше аналогичного показателя за предшествующие 12 месяцев.