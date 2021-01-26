РФПИ и Российско-Японский фонд инвестировали 1 млрд рублей в SBI банк

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ, создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) завершили инвестицию в размере 1 млрд рублей в SBI банк - дочернюю кредитную организацию японской корпорации SBI Holdings в России. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

SBI банк направит средства, полученные в результате транзакции, на финансирование дальнейшего расширения и развитие ключевых направлений после переформатирования бизнес-модели с фокусом на современные цифровые технологии в области финансов, отмечается в сообщении.

ООО "Эс-Би-Ай банк" работает на российском рынке с 1994 года. В 2017 году стал частью японского SBI Holdings, объединившего более 250 ведущих финтех-компаний и высокотехнологичных проектов в разных странах мира. Следуя стратегии SBI Holdings по цифровой трансформации финансовой отрасли, SBI банк активно развивает бизнес модель универсального онлайн-банка и предлагает российским юридическим и физическим лицам продукты для малого и среднего бизнеса, включая электронные банковские гарантии.

Российско-японский инвестиционный фонд создан для совместного поиска привлекательных проектов в области российско-японского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.