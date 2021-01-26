Группа "Аэрофлот" в 2020 году сократила перевозки на 50,3%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" по итогам 2020 года сократила перевозки на половину - на 50,3%, до 30,2 млн пассажиров. Это следует из сообщения компании. При этом по итогам декабря группа снизила перевозки на 48,1%, до 2,3 млн пассажиров, авиакомпания "Аэрофлот" - на 63,4%, до 1 млн.

"За двенадцать месяцев 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 30,2 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года. Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" снизился на 56,5%, - говорится в сообщении компании. - В декабре 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 48,1% ниже результата за декабрь 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,0 млн пассажиров, на 63,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года".

В данных "Аэрофлота" уточняется, что за 2020 год головной перевозчик группы сократил перевозки на 60,9%, до 14,53 млн пассажиров. "Победа" сократила перевозки за год на 11,7%, до чуть более 9 млн пассажиров, "Россия" - на 50,6%, до 5,71 млн пассажиров, "Аврора" - на 52%, до 796 тыс.

"На операционные результаты 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Основное снижение связано с полной остановкой регулярных международных рейсов и значительное ограничение полетной программы на внутренних линиях в связи с режимом самоизоляции и ограничениями на передвижения по России, - отмечается в сообщении "Аэрофлота". - В третьем и четвертом кварталах внутреннее авиасообщение показало значительное восстановление объемных показателей, а в международном сегменте были возобновлены полеты по ряду линий, включая пункты Турции, ОАЭ, Мальдив, Египта, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и ряда других стран, однако, в целом международное авиасообщение оставалось существенно ограниченным. В четвертом квартале влияние пандемии на авиакомпании дополнило сезонное снижение спроса".