Оппозиция в Раде сравнила правительственную схему поставок газа на Украину с "аферой века"

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украина, якобы отказавшись от российского газа, на самом деле покупает тот же российский газ через промежуточные фирмы, но уже по завышенной цене. Об этом заявил руководитель молодежного крыла парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Артем Марчевский.

По его словам, цена газа на Украине составляет примерно 9,8 гривны (примерно $0,35) за куб. м, а могла - 3,8 гривны (примерно $0,14). "В 2019 году глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%, и цена газа составила бы 3,8 гривны", - напомнил он в эфире украинского телеканала NewsOne.

Политик подчеркнул, что страна покупает российский газ через посредников. "Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его якобы отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену. Но отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране", - констатировал Марчевский.

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" во главе с Медведчуком 23 марта 2019 года договорились о стоимости газа с представителями России и руководством "Газпрома", которая была бы на 25% ниже европейской. Однако власти Украины отказались от прямых поставок топлива.

Медведчук ранее заявил, что европейские газовые операторы зарабатывают от $42 до $100 за "реверс" 1 тыс. куб. м газа на Украину. При этом российский газ, который якобы идет в Европу, изымается на территории Украины, а по документам покупка этого газа происходит у европейских операторов по так называемой реверсной схеме.

Украина напрямую не покупает у России газ с ноября 2015 года, но занимается его транспортировкой в ЕС. В конце 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит газа на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Он предусматривает условие "качай или плати" с минимальным транзитом 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года.