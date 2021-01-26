Правительство обсудит ситуацию с ценами на топливо 28 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго внимательно следят за ситуацией с ценами на топливо. На совещании в правительстве 28 января будет обсуждаться этот вопрос, заявил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По топливу - вы знаете, что был рост [цен] перед праздниками, обычно закупают перед праздниками впрок и после праздников восполняют потери. Мы внимательно за этим следим вместе с Минэнерго. И в четверг будет совещание в правительстве по поводу ситуации с ценами на топливо и [в частности] на бензин", - сказал Шаскольский.

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 22 января снизилась на 0,61% - до 53,09 тыс. рублей за тонну, это произошло впервые после недели непрерывного роста стоимости топлива.

При этом оптовые цены на бензин марки Аи-95 продолжили расти - на 0,11%, до 54,15 тыс. рублей за тонну. Оптовые цены на Аи-95 в январе 2021 года являются максимальными для этого месяца за все время ведения статистики с 2018 года.

Всего с начала года оптовая цена бензина Аи-92 выросла почти на 7%, Аи-95 - на 6,9%.

Ранее ФАС России сообщила, что после выхода из "длинных выходных" в начале торговых сессий возникает естественный повышенный спрос на нефтепродукты в связи необходимостью возобновления запасов, затраченных в период праздников.