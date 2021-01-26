Объем ввода индустриально-складской недвижимости в Петербурге в 2020 году вырос на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Объем ввода индустриально-складской недвижимости в Петербурге в 2020 году составил 187,1тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании брокерской компании Bright Rich (Corfac International).

"По итогам 2020 года на петербургский складской рынок было выведено 187,1 тыс. кв. м новых площадей, что на 34% превышает показатель 2019 года. <…> На 2021 год аналитики Bright Rich (Corfac International) прогнозируют ввод 288 тыс. кв. м - этот показатель станет рекордным за последние пять лет", - говорится в сообщении.

В 2020 г. на рынок были выведены площади в складском комплексе (СК) "Марвел-Логистика" ("PNK Парк Софийская") - 61,9 тыс. кв. м, новая очередь площадью 56,5 тыс. кв. м в логопарке "Осиновая роща", 14,5 тыс. кв. м в СК "Raum Бугры", 7 тыс. кв. м в СК "Петергофский", 3,6 тыс. кв. м в "Технопарке Мебельный 3" и 2,2 тыс. кв. м в складском комплексе "Ручьи".

При этом объем сделок со складской недвижимостью Петербурга за прошедший год уменьшился на 23% к уровню 2019 года и составил 464,8 тыс. кв. м. Средний уровень вакансии по рынку составляет 4,3%, или 162,5 тыс. кв. м.

"В 2021 году на рынке W&I ждем развития тех трендов, которые начали набирать популярность в 2020 году. Это перепрофилирование нерентабельных розничных магазинов в дарксторы, а также использование части помещений стрит-ритейла, в том числе цокольных этажей, под нужды экспресс-доставки, dark-kitchen и других востребованных направлений. Складская недвижимость, по нашим оценкам, продолжит оставаться одним из наиболее привлекательных направлений, в том числе с точки зрения инвестиций", - приводятся в сообщении слова партнера Bright Rich (Corfac International) Евгения Титаренко.