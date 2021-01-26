Госдума одобрила во II чтении налоговые льготы компаниям за курортное лечение сотрудников

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий предприятиям получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Документ был инициирован правительством.

Законопроектом предусматривается установление для работодателей права учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Кроме того, законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, говорится в пояснительной записке.