Госдума одобрила во II чтении освобождение региональных омбудсменов от судебной пошлины

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий региональным уполномоченным по правам человека обращаться в суды без уплаты соответствующей государственной пошлины. Документ инициирован главой комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым (КПРФ).

Региональные уполномоченные по правам человека по результатам рассмотрения жалоб заявителей наделены правом обращаться в органы правосудия в защиту их нарушенных прав и законных интересов (а также интересов неограниченного круга лиц), однако при этом обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание. Это ограничивает реализацию данного права уполномоченных и создает неравные возможности для населения разных субъектов РФ получить поддержку со стороны региональных уполномоченных по правам человека.

Проект федерального закона призван устранить избыточное препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в судебные органы. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина уполномоченными по правам человека в субъектах РФ осуществляется по аналогии с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, который освобожден от уплаты госпошлины. В этой связи предлагается распространить соответствующие льготы на весь институт защиты прав человека, включая региональных уполномоченных по правам человека.

Во втором чтении была одобрена одна поправка.

В случае принятия закон вступит в силу со дня опубликования.