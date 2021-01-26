Эксперт считает, что спрос на газ в 2021 году будет расти

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мировой спрос на газ в 2021 году будет увеличиваться на 2,8% в сравнении с показателем прошлого года, однако не всем странам в текущем году удастся достичь докризисного уровня потребления. Об этом сообщил аналитик Международного энергетического агентства (МЭА) Жан Батист Дюбрей на форуме European Gas Virtual.

По оценке МЭА, основными драйверами роста спроса на газ в этом году станут развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока. На них придется до 17% от общего объема мирового спроса на газ в 2021 году. При этом страны с развитой экономикой в этом году будут наращивать спрос на газ постепенно, считает Дюбрей.

Согласно материалам агентства, некоторые развитые страны не смогут по итогам 2021 года достичь объемов потребления 2019 года. Дюбрей отметил, что речь идет о странах Северной Америки и Европы.

В целом МЭА, несмотря на прогнозное восстановление мирового спроса на газ в этом году, не ждет резкого возврата к докризисным значениям.

Говоря о рынке сжиженного природного газа (СПГ), Дюбрей обратил внимание на то, что в период с 2020 года до 2025 года истечет срок действия заключенных контрактов на поставку почти 200 млрд кубометров СПГ, что составляет треть от общего объема действующих контрактов.

"Увеличение экспортной мощности СПГ при одновременном истечении сроков одной трети контрактов на поставку сжиженного газа в следующие четыре года приведет к критическому росту незаконтрактованных объемов СПГ", - сказал он.