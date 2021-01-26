The Economist: "Сбер" может стать российским Netflix, Google и Amazon в одном лице

ТАСС, 26 января. "Сбер" имеет хорошие шансы создать прибыльную экосистему электронных сервисов и встать в один ряд с Google, Amazon и Netflix благодаря своим финансовым ресурсам, опирающимся на банковскую деятельность, пишет британский журнал The Economist в статье "Sberbank’s second pirouette".

"Сбербанк <…> закачивает миллиарды долларов в клиентские технологии. Банк вовсю предлагает клиентам цифровые услуги, от доставки еды до стриминга музыки. Потом придет черед беспилотных автомобилей и электронной коммерции. Сможет ли бывший храм финансовой бюрократии, главным акционером которого по-прежнему остается правительство, возродиться в виде российского Netflix, Google и Amazon в одном лице? На удивление, ответом будет: да, это возможно", - пишет The Economist.

В статье приводятся примеры трансформаций американских компаний, таких как YouTube, который сумел "превратиться из сервиса для свиданий в видеохостинг", однако подчеркивается, что "быстро перегруппировываться умеют не только в Кремниевой долине". The Economist признает, что в России создание технологического фаворита происходит там, где никто не ждал - на базе крупного банка. Авторы статьи видят в этом преимущество "Сбера".

"У местных компаний, таких как "Яндекс" и Mail.ru, не хватает ресурсов для самостоятельной трансформации. С другой стороны, крупные прибыли Сбербанка от банковских операций позволяют ему провести такую трансформацию. Ценнейшие данные кредитных историй клиентов не менее полезны. Так что на бумаге видение господина Грефа выглядит весьма убедительно", - пишет журнал.

The Economist отмечает, что у "Сбера" уже были не увенчавшиеся успехом попытки объединиться с такими крупными технологическими игроками, как российский "Яндекс" и китайский Alibaba. "Эти неудачи означают, что ему по-прежнему лишь предстоит выстроить бизнес в сфере электронной коммерции, подобный Amazon, вокруг которого будет развиваться его электронная империя", - пишет британский журнал.

Собственная модель развития

The Economist отмечает, что "Сбер" является компанией, которая и оказывает услуги потребителям (B2C), и обслуживает другие организации (B2B), и обслуживает государственные структуры (B2G) - в статье сегмент "Сбера" обозначен как B2C2B2G. При этом подчеркивается, что "Сбер" строит свою собственную модель, не копируя западные либо азиатские.

"Модель, придуманная Грефом (председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, - прим. ТАСС), не американская, не европейская и не азиатская. Сбербанк <…> потратил около $2 млрд на технологии и приобретения, в частности, интернет-медиагруппы. Еще $3-4 млрд, которые Сбербанк планирует потратить до 2023 года, должны помочь ему выстроить экосистему приложений с ориентировочным годовым объемом продаж (в том числе третьими лицами через платформы Сбербанка) около $7 млрд. Этого будет достаточно, чтобы войти в тройку ведущих российских операторов электронной коммерции в течение трех лет, а к концу десятилетия стать безусловным лидером этого рынка", - говорится в статье.

Авторы статьи высказывают мнение, что не только финансовые ресурсы "Сбера" могут помочь ему выстроить собственную экосистему, но и доверие акционеров, при этом участие государства планам трансформации помешать не должно.

"Возможность создания B2C2B2G-бизнеса реальна. Но стоит ли оно того? В отличие от хлипких стартапов Кремниевой долины Сбербанку не нужно "крутиться вокруг своей оси" (т.е. полностью менять бизнес - прим. ТАСС). Даже согласно его собственным мажорным прогнозам относительно процветающей экосистемы, через десять лет 70% прибыли по-прежнему будет приносить старый банковский бизнес. Большинству руководителей очень бы хотелось сделать из своих фирм очередное подобие Alibaba. Акционеры Сбербанка, судя по всему, готовы дать Грефу возможность попытаться. Другие будут внимательно следить за его успехами", - резюмирует The Economist.